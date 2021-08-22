بعد تصريحاته حول «الشورت» ولوائح السياح.. مدير «الذوق العام» السابق: هذا ما قصدته

الرياض - محمد عبدالله - أكد مدير جمعية الذوق العام السابق بدر الزياني، اليوم الأحد، أن لائحة الذوق العام واحدة للمواطن والمقيم والسائح.

وقال الزياني في تغريدة عبر تويتر: «للتوضيح ما قصدته في لقاء الأمس حول لائحة الذوق العام هو أن اللائحة واحدة للمواطن والمقيم والسائح لذلك جرى التنويه.. أعتذر عن سوء الفهم والخطأ الذي وقعت فيه».

وكان مدير جمعية الذوق العام السابق قال في تصريحات للإخبارية أمس أن «الشورت» من الملابس الخادشة للحياء، مشيرًا إلى أن ارتداءه في الأماكن العامة يعرضك للعقوبة.

وأضاف أن «السائحين لهم لوائح خاصة بهم، ولكن المواطنين يجب أن يلتزموا باللوائح الخاصة بالذوق العامة الصادرة من وزارتي الداخلية والسياحة» وهو ما نوه واعتذر عنه اليوم.

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مدير «الذوق العام» السابق: «الشورت» من الملابس الخادشة للحياء.. وارتداؤه يعرض للعقوبة