توكلنا للقادمين إلى المملكة: هذه تفاصيل أول إقرار سيظهر عند دخولكم السعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشف تطبيق توكلنا تفاصيل الإقرار الذي سيظهر فور وصول القادمين إلى المملكة.

وقال عبر حسابه بموقع"تويتر": "عند وصولك إلى المملكة العربية السعودية ومن أجل سلامتك وسلامة من تحب فإنه يتوجب عليك الإقرار والإفصاح عبر تطبيق توكلنا عن معلومات سفرك".

وتابع: في حال كانت إجابتك: نعم؛ فإنك تقر بإقامتك في إحدى الدول المذكورة في الإفصاح ويتوجب عليك تطبيق إجراءات الحجر حسب الإجراءات الموضحة في التطبيق، وسيتم تحديث حالتك الصحية في توكلنا فور استلام نتائج الفحص من وزارة الصحة.

وأضاف أنه في حال كانت إجابتك: لا؛ فإنك تقر بعدم إقامتك بأي من الدول المشار إليها.

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