«الجوازات»: يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة بشرط

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المديرية العامة للجوازات، الأحد، عن موقف تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إليها عبر حسابها بموقع «تويتر» مفاده: «هل أستطيع تجديد إقامة مرافق لي خرج ذهاب وعودة للدراسة وهو متواجد في الخارج؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات قائلًا: «بإمكانك تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل».

اقرأ أيضًا:

«الجوازات»: 60 يومًا حدًا أقصى للإقامة بالمملكة بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي