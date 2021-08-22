بالفيديو.. معلمات عن اليوم الأول لعودتهن للمدارس: جاهزون لعام استثنائي

الرياض - محمد عبدالله - أكدت عدد من المعلمات، اليوم الأحد، في اليوم الأول لعودتهن للمدارس جاهزيتهن لعام دراسي استثنائي مؤكدات أنهن سيكتبن فيه قصة نجاح جديدة للوطن بتكاتف الجميع وسط جاهزية عالية وتدابير وقائية.

وقالت المعلمة هدى الشهري، في تقرير مصور نشره حساب وزارة التعليم على تويتر، إنها تحمد الله على وجودها في دولة معطائه بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والتي تضع المواطن نصب عينيها، مؤكدة أن هذا ما تلمسه من اهتمام وحرص على صحة المواطن والمقيم أيضًا فيما تقوم به من حسم متواصل ومستمر لمواجهة هذه الجائحة العالمية بإعطاء اللقاحات المضادة لهذا الفيروس لجميع فئات المجتمع لنعيش في محيط آمن صحيًا متمكنين من مواصلة المسيرة التعليمية وحياتنا العامة بشكل طبيعي.

كما أكدت المعلمة سارة المهباش أنه في ظل هذه الجائحة نحمل على عاتقنا مسؤولية نجاح عام دراسي استثنائي، مؤكدة تكاتف المعلمات من أجل طالباتهن وبزل جهود مضاعفة للوصول للتعليم بما يليق بالوطن بتعليم آمن متميز ومنافس عالميًّا.

وشكرت المعلمة صفية العروي القيادة الرشيدة ووزارة التعليم على دعمهم اللمحدود للتعليم الذي أسهم في تحقيق نتائج إيجابيةرغم صعوبة هذه المرحلة.

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