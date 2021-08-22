«الصحة»: إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الأحد، إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة لقاح كورونا (كوفيد-19)، عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ناشدت فيها المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ اللقاح والتسجيل عبر تطبيق صحتي.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أكد أن لقاح فيروس كورونا للسيدة الحامل آمن في جميع مراحل الحمل، مشددًا على أنه ضروري ومهم لسلامة الأم والجنين.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن هذه المعلومات ليست مبنية على آراء خبراء أو منظمات أو هيئات بل هناك جمعيات متخصصة في دراستها مثل الجمعة الأمريكية أكدت على مأمونية اللقاحات في كافة مراحل الحمل.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 541994 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 737 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 528636 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8481 حالة.

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الصحة: لقاح كوورنا آمن بجميع مراحل الحمل.. وضروري لسلامة الأم والجنين