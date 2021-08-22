بالصور.. أمانة مكة: رفع أكثر من ألف سيارة تالفة من المحاور والشوارع الرئيسية

الرياض - محمد عبدالله - تواصل أمانة العاصمة المقدسة رفع السيارات المُهملة والهياكل التالفة من المحاور والشوارع الرئيسية، ضِمن نطاقها الإشرافي، في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

ورَفَعت وكالة البلديات خلال الأسبوع الماضي 636 سيارة مُهملة، إضافةً إلى 402 سيارة تم نقلها من قِبل مُلاكها، قبل انتهاء المُهلة المُحددة، ليصل إجمالي ما تم رفعه 1038 سيارة ضِمن نِطاق البلديات الفرعية بالعاصمة المقدسة.

وبيّنت وكالة البلديات استمرار العمل على تلك الحملات في إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية ومحو آثار الملوثات البيئية بمكة المكرمة والتنسيق بين البلديات والجهات الأمنية.

وشدَّدت على أصحاب المركبات برفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة لهم لتلافي تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات عن طريق مركز البلاغات الموحد 940.