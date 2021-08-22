«النيابة» تحدد حوادث تجاوز السرعة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت النيابة العامة أن السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية مشدّدة تُرتب على سائق المركبة مسؤولية تجاه السلوكيات والممارسات المتعلقة بتجاوز السرعة بما يعرِّض السلامة العامة للخطر، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة عبر حسابها بتويتر، اليوم الأحد، أن هناك مسؤولية جزائية ناشئة عن حوادث السير المعرضة للسلامة العامة للخطر، وتعد قضايا السير التي تقع أثناء قيادة المركبة بما يعرض السلامة العامة للخطر وفق الآتي:

* تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم/ ساعة، على الطريق 140 كم / ساعة.

* تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/ ساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من ۱۲۰ كم / ساعة فأقل، ونتج عنها وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يومًا موجبة للمساءلة الجزائية.

وتتصف هذه السلوكيات بكونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا القرار النائب العام رقم (۱)، تاريخ 1/ 1/ 442ا هـ، الفقرة رقم (۱۹) من البند (الأول).

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