بالفيديو.. مسؤول سعودي: الرياض والمنطقة الغربية الأكثر إهدارًا للطعام

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي زيد الشبانات، اليوم الأحد، إن الرياض والمنطقة الغربية الأكثر إهدارًا للطعام في المملكة.

وأضاف الشبانات، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع برنامج «الراصد» المذاع على فضائية «الإخبارية»، أنهم يحاولون في البرنامج توعية المجتمع بشأن أهمية الحد من الفقد والهدر الغذائي، أما بالنسبة للذين لا يتجاوبون حلها يكون بالعقوبات ولكن في هذه المرحلة ملتزمون بالتوعية.

وأكد مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، أن المجتمع السعودي يتمتع بحس ديني ووطني وإن شاء الله في المستقبل القريب يتفاعلون، مشيرًا إلى أنهم يهدفون لتقليل نسبة الهدر الغذائي في المملكة بحلول عام 2030.

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