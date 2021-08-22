«التأمينات الاجتماعية» توضح 3 شروط لصرف مستحقات عائلة السجين

الرياض - محمد عبدالله - بينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراطات صرف مستحقات عائلة المشترك السجين، مشيرة إلى أن هذه المتطلبات ضرورية واللازم توافرها في المستحقين.

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يحب على عائلة السجين أن تتوافر فيهم الشروط التالية لصرف تعويض التأمينات الاجتماعية:

- أن تكون مدة اشتراك قدرها 120 شهرًا كحد أدنى.

- أن يكون قد صدر بحق المشترك حكم يقضي بسجنه لمدة ثلاثة أشهر فأكثر أو أن يكون قد أمضى هذه المدة في السجن.

- أن يتم إيقاف هذا المعاش بداية من الشهر التالي للشهر الذي خرج فيه المشترك من السجن إضافة إلى ثلاثة أشهر تالية له.

صرف المستحقات لعائلة المشترك المسجون

كما حددت مؤسسة التأمينات المستندات المطلوبة التي يجب أن يقوم المستحقون للصرف من عائلة السجين بتقديمها وتتمثل في:

- ارفاق نموذج عمليات التعويضات

- تحميل صورة الهوية الوطنية

- إرفاق صورة من صك الحكم القضائي للمشترك السجين

- إفادة من الجهة الأمنية

- إرفاق صورة سجل الأسرة

- صورة بطاقات المستقلين

- إرفاق مستند اثبات الدراسة للطالب المعال من 21 سنة إلى 26 سنة

- إرفاق تقرير طبي للمعال الابن العاجز البالغ 21 سنة فأكثر.

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه يمكن للمستحقين من عائلة المشترك السجين الاستفادة من الخدمة من خلال زيارة موقع المؤسسة واختيار الخدمة وإدخال البيانات المطلوبة، كما يمكن الوصول لصحفة الخدمة بشكل مباشر من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

الحصول على بيان مدة الاشتراك

وفي هذا الإطار، أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك الحصول على بيان يوضح مدة اشتراكه المسجلة في النظام وأصحاب العمل الذين عمل لديهم والأجر المسجل له، كما يجوز لأفراد عائلته في حال وفاته طلب هذا البيان، ولا يستخدم إلا للغرض الذي صدر من أجله.

وأضافت التأمينات أنه يجب على المشترك للاستفادة من هذه الخدمة أن تكون مدة اشتراكه لا تقل عة 120 شهرًا.

وأردفت المؤسسة أنه يقع على عاتق المشترك التزام بأن يدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر مقدماً خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من هذا الشهر، ويجوز قبول سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً.

اقرأ أيضًا :

«التأمينات الاجتماعية» توضح شروط الحصول على المعاش

مؤسسة «التأمينات» تنبِّه الموظفين: «شَيِّك على تسجيلك» تحقق 6 منافع