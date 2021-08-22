اخبار السعوديه

«الصحة» تكشفت عن مكونات برنامج اللياقة لطلبة «أولى ابتدائي» ودور ولي الأمر في إنجاحه

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، الأحد، عن مكونات برنامج فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي (اللياقة) للأطفال المستجدين في المرحلة التعليمية، ودور ولي الأمر في إنجاحه.

وقالت وزارة الصحة، في إنفوجراف، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن البرنامج يتكون من «التاريخ المرضي للطالب أو الطالبة، واستكمال التطعيمات، والفحص السري، وفحص الأسنان».

وحول دور أولياء الأمور، قالت وزارة الصحة إن دورهم يكمن في حجز موعد للطالب أو الطالبة في المركز الصحي عبر تطبيق صحتي، مشيرة إلى أن لأولياء الأمور دورًا مهمًا في اصطحاب الطلبة للمركز الصحي في الموعد المحدد مع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: أكثر من 97% من سن 12 -18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا