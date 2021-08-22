نفوق 11 رأسا من الإبل

يتابع فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء «الثروة الحيوانية»، ظروف وملابسات نفوق 11 رأساً من الإبل في المحافظة.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في فرع المكتب المهندس كمال العجيري لـ«دوت الخليج»، أنه تمت مباشرة البلاغ بالفرقة بالبيطرية، والكشف على الحالات، وإرشاد المربي، وأخذ العينات اللازمة وإرسالها إلى المختبرات لاتخاذ اللازم.

وبدوره، أبان سعود العنزي «مالك إبل»، أن الإبل تعرضت للنفوق بعد إطعامها بشكل مفاجئ، ودون رصد أعراض مرضية سابقة، وسجلت حالات النفوق تتابعاً، وباشرت الفرقة البيطرية في سحب عينات الدم، والروث، وعينات من الأعلاف والمكعبات، واستكمال تحاليل اختبار الألفاتكسين.