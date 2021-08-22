جازان : حريقان متزامنان في أحراش الدرب

اندلع حريقان متزامنان في أحراش وأشجار بحي أبوالسداد بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان عصر أمس. وكانت فرق مدني المحافظة تحاول إخماد ألسنة اللهب في أحد الحريقين عندما تلقت غرفة العمليات في الوقت نفسه خبرا عن نشوب حريق آخر في غابات وأحراش في وادي عتود، ولا يبعد عن حريق أحراش أبوالسداد سوى بضع كيلومترات، ما استدعى طلب دعم فرق إطفاء من مركز الدفاع المدني بالشقيق.

وقد واجهت فرق الإطفاء صعوبة في إخماد الحريقين بسبب سرعة الرياح التي أسهمت في انتشار ألسنة اللهب في الأشجار والأحراش والمخلفات. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريقين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب حدوثهما.