شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يتيح الإقرار والإفصاح عن معلومات المسافرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاح تطبيق توكلنا الإقرار والإفصاح عن معلومات المسافرين، وقال: "عند وصولك إلى المملكة ومن أجل سلامتك وسلامة من تحب فإنه يتوجب عليك الإقرار والإفصاح عبر تطبيق توكلنا عن معلومات سفرك".

وأضاف: في حال كانت إجابتك: نعم؛ فإنك تقر بإقامتك في إحدى الدول المذكورة في الإفصاح ويتوجب عليك تطبيق إجراءات الحجر حسب الإجراءات الموضحة في التطبيق، وسيتم تحديث حالتك الصحية في توكلنا فور استلام نتائج الفحص من وزارة الصحة".

وتابع: "أما في حال كانت إجابتك: لا؛ فإنك تقر بعدم إقامتك بأي من الدول المشار إليها".