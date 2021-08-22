النيابة: هذه حوادث تجاوز السرعة الموجبة للتوقيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت النيابة العامة: إن السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية مشددة تُرتب على سائق المركبة مسؤولية تجاه السلوكيات والممارسات المتعلقة بتجاوز السرعة بما يعرِّض السلامة العامة للخطر، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

مسؤولية جزائية:

ولفتت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، إلى أن هناك مسؤولية جزائية ناشئة عن حوادث السير المعرضة للسلامة العامة للخطر، وتعد قضايا السير التي تقع أثناء قيادة المركبة بما يعرض السلامة العامة للخطر وفق الآتي:

* تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم/ ساعة، على الطريق 140 كم/ ساعة.

* تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/ ساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من 120 كم/ ساعة فأقل، ونتج عنها وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يومًا موجبة للمساءلة الجزائية.

جرائم كبيرة:

وتتصف هذه السلوكيات بكونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا القرار النائب العام رقم (1)، تاريخ 1/ 1/ 442ا هـ، الفقرة رقم (19) من البند (الأول).



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