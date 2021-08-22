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توكلنا يوضح تفاصيل إقرار سيظهر للمستفيدين فور الوصول إلى السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

توكلنا يوضح تفاصيل إقرار سيظهر للمستفيدين فور الوصول إلى السعودية

يتوجب الإقرار والإفصاح عن معلومات السفر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا تفاصيل الإقرار الذي سيظهر للمستفيدين فور وصولهم إلى المملكة.

الإجابة بـ نعم: 

وقال توكلنا عبر تويتر: إنه عند الوصول إلى المملكة ومن أجل السلامة فإنه يتوجب الإقرار والإفصاح عن معلومات السفر، وفي حالة الإجابة بـ”نعم” فهذا يعد إقرارًا بالإقامة في إحدى الدول المذكورة في الإفصاح، ويتوجب تطبيق إجراءات الحجر حسب الإجراءات الموضحة في التطبيق، وسيتم تحديث الحالة الصحية فور استلام نتائج الفحص من وزارة الصحة.

أما في حالة الإجابة بـ”لا” فهذا إقرار بعدم الإقامة بأي من الدول المشار إليها.

 

توكلنا يوضح تفاصيل إقرار سيظهر للمستفيدين فور الوصول إلى السعودية - متابعات الخليج 365
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