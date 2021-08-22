ضبط 5 مستودعات مخالفة لبيع السكراب في ملكان مكة

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وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط المواقع المخالفة للاشتراطات وهي عبارة عن أحواش يباع بداخلها السكراب والحديد، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق عشوائية وعدم وجود وسائل السلامة، مشيرة إلى مصادرة 20 طنا من الحديد والخردوات، وضبط 17 عمود إنارة، إلى جانب مصادرة وإتلاف 1500 كجم لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، مؤكدة ضبط 21 فردا من العمالة المخالفة بواسطة الجهات الأمنية المشاركة، وإغلاق الأحواش فورا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكدت وكالة البلديات استمرار الجولات الرقابية على الأحواش المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
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