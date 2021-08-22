أمير مكة يتشرف اليوم بغسل الكعبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يتشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم بغسل الكعبة المشرفة.

وسيتشرف الفيصل بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلل بهذا المخلوط الذي يحضر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث ستتم مراسم غسل الكعبة هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أن مناسبة غسل الكعبة المشرفة، تعد أحد مظاهر العناية الكبيرة التي توليها القيادة بالحرمين الشريفين.

وأوضح أن مناسبة غسل الكعبة المشرفة جمعت بين أمرين هما: السنة النبوية، حيث دلت سيرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- على العناية بالكعبة المشرفة، إجلالا وتعظيما لحرمتها ومكانتها وقداستها، وهي سيرة الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- والأئمة والخلفاء والولاة عبر التاريخ.

ونوه بما توليه القيادة الرشيدة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وقاصديهما منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وصولا إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وبين السديس أن مراسم غسل الكعبة المشرفة لهذا العام ستخضع لإجراءات احترازية مكثفة؛ نظرا إلى ما تواجهه المملكة والعالم أجمع من انتشار لجائحة كورونا، مشددا على أن الرئاسة تقدم أقصى الجهود والطاقات وفق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي أمرت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

مركز المعارض

من جهة ثانية استقبل الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة بجدة أمس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام كعكي، الذي اطلع على مستجدات العمل في مركز الفعاليات والمعارض بالعاصمة المقدسة.

واستمع إلى شرح عن المركز، حيث يهدف المشروع إلى مواكبة التوجهات الاستراتيجية للمملكة بشكل عام، ولغرفة مكة المكرمة بشكل خاص، وتمكين المستثمرين في صناعة المعارض والفعاليات من إقامة فعالياتهم في مدينة مكة المكرمة.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، يرافقه قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة المعين حديثا العميد الدكتور باسم البدري.

وهنأ أمير منطقة مكة العميد البدري بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

من جهته أكد العميد البدري حرصه وجميع العاملين في القوات الخاصة لأمن الطرق على بذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.

مركز الفعاليات والمعارض:

