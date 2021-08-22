«رأيك يفرق» على واجهة منشآت جدة التجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف المساهمة في رفع كفاءة العمل الرقابي ألزمت أمانة محافظة جدة المنشآت التجارية برمز الاستجابة السريعة QR code من خلال إلزام المنشآت التجارية بوضع ملصق «رأيك يفرق» على واجهة المنشآت.

من جانب آخر نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، 10.413 جولة رقابية مع الجهات المعنية نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 43 منشأة مخالفة.

وأوضحت أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية رصدت خلالها 49 مخالفة.

وأكدت تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار كورونا، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

مخالفات مرصودة:

