شكرا لقرائتكم خبر 459 مخالفة على أسواق غير ملتزمة بالتدابير الوقائية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 9543 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، عن تحرير 459 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس « كورونا » وتطبيق «توكلنا» والمخالفات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 3041 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، داعية الجميع بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات بالتواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.

من جهة أخرى رفعت أمانة محافظة الأحساء خلال الـ 3 أسابيع الماضية 43875 م3 مخلفات إنشائية، و304 مركبات تالفة ومهملة، وتحسين وضع 2604 حواجز خرسانية، ومعالجة 1068 م2 كتابات مشوهة على الحوائط، و17488 م2 من حفر الشوارع، و1814 حاوية النظافة.

وأوضحت الأمانة، أنه جرى في نفس الفترة إصلاح 4343 عمود إنارة، و19799 مترا طوليا من أرصفة الطرقات، وإعادة طلاء 8150 مترا طوليا من الأرصفة والخطوط الأرضية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن برنامج معالجة وإزالة عناصر التشويه البصري، وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، والوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.