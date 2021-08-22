شكرا لقرائتكم خبر في ثاني حالة اعتداء.. مراجع يصفع طبيبة بتخصصي نور مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للشهر الثاني على التوالي سجل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة حالة اعتداء على ممارسين صحيين السبت الماضي، في قسم الطوارئ، بعدما صفع مراجع طبيبة على وجهها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي أن المعتدي طلب من الطبيبة النظر في ملفه، وعند الاطلاع عليه، أبلغته بأنهم في انتظار ظهور نتائج التحاليل، إلا أنه اعتدى عليها، بصفعها على وجهها، وعند حضور طبيب آخر لتهدئة المعتدي، اعتدى عليه أيضا، مما استدعى تدخل أمن المستشفى، ومباشرة الجهات الأمنية للحادثة، وإحالة المعتدي إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأضاف أن التجمع الصحي يحرص على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيا أو جسديا، ولن يدخر التجمع جهدا في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

يذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد حادثة الاعتداء على ثلاثة أطباء داخل العناية المركزة في مستشفى النور الشهر الماضي، مما تسبب في إصابات طفيفة للأطباء، إضافة إلى تلفيات في القسم.