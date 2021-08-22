شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: رصدنا متحور دلتا في المناطق كافة.. وجرعة واحدة لا تقي منه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين شهد المنحنى الوبائي انخفاضا ملحوظا في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمملكة، رصدت وزارة الصحة وجود متحور دلتا في المناطق كافة بحسب المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي.

وأكد المتحدث الرسمي أن المنحنيات الوبائية تتابع بشكل مستمر وتفصيلي، مبينا خلال المؤتمر الصحفي أمس، بمشاركة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة «وقاية» الدكتور عماد المحمدي، أن متحور دلتا هو الأسرع انتشارا، وهناك دراسات محدودة ترجح أن بعض أعراضه أشد قوة.

وأوضح أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى 33,729,408 جرعات معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها الـ587 مركزا، معلنا تسجيل 384 حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 541,994 حالة، من بينها 4877 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، فيما هناك 1156 حالة حرجة.

ولفت إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 528,636 حالة بإضافة 737 حالة شفاء جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 8481 حالة، بإضافة 12 حالة وفاة جديدة.

التحصين بجرعتين

وشدد الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية، مبينا أن اللقاح آمن في مراحل الحمل كافة ومهم لسلامة الأم والجنين، كما بينت ذلك الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة وأوصت به.

وقال إنه يجب لضمان العودة الدراسية بشكل آمن وسليم التقيد باتباع السلوكيات الشخصية الصحية وهي غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمهما بانتظام، وتغطية الفم والأنف أثناء السعال والعطاس، وارتداء الكمامة، والحرص على التباعد الجسدي، واستكمال جرعتين، مهيبا بأولياء الأمور التعاون بتذكير أبنائهم وتوعيتهم بالالتزام بهذه السلوكيات لسلامتهم وسلامة الجميع.

من جهته استعرض الدكتور عماد المحمدي الإجراءات الصحية العامة للمجتمع والإجراءات الوقائية للعودة للمدارس التي تحدث بشكل دوري بناء على الوضع الوبائي في المملكة ونسب التحصين وما يرد من ملاحظات من الفرق الرقابية الميدانية المعنية والتجارب الدولية.

العودة للمدارسوأشار إلى أنه فيما يخص الإجراءات الوقائية للعودة للمدارس تم العمل مع وزارة التعليم للخروج بدليل إرشادي يساعد الطلبة والكادر التعليمي وأولياء الأمور لتحقيق عودة آمنة، حيث يركز الدليل على رحلة الطلبة منذ خروجهم من المنزل وقبلها وأثناء اليوم الدراسي والانصراف، وإعداد آلية للحالات المشتبه بإصابتها والحالات المؤكد إصابتها وكيفية التعامل معها والتواصل الفعال بين المنزل والمدرسة، مؤكدا على الأسر أهمية تعزيز الصحة العامة لأبنائهم بالتغذية الجيدة والالتزام بالنشاط البدني وتزويدهم بالمستلزمات الوقائية كافة، وتوفير المستلزمات الدراسية الكافية للحد من الاستعارة بين الطلاب وتقنين الاحتكاك، وتوعيتهم بأهمية إبلاغ المرشد الطلابي أو المعلم أو ولي أمره في حال ظهور أعراض حسب مكانه والالتزام بمدة العزل المحددة حسب الحالة.

وأوصى الطلاب والطالبات بالالتزام بالإجراءات الوقائية بلبس الكمامة طيلة اليوم الدراسي واستخدام الأدوات الخاصة وعدم الاستعارة من الآخرين، وغسل اليدين عند ملامسة الأماكن متعددة اللمس، وفي حال العطاس أو السعال يجب استخدام المنديل أو المرفق.