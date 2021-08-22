شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» توافق على استخدام لقاح موديرنا للفئة من 12 - 17 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح موديرنا (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273) لتشمل الفئات العمرية من 12 - 17 سنة في المملكة، بعد أن تقدمت شركة موديرنا بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر. وجاء قرار موافقة الهيئة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادا على البيانات التي قدمتها الشركة وبينت أن لقاح «موديرنا» (Moderna COVID -19 vaccine mRNA- 1273) قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، حيث تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية، وتبين من خلال مراجعتها أن الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامها في هذه الفئة العمرية. عن لقاح «موديرنا»:





سجل في المملكة بتاريخ 9 يوليو 2021 م للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة أو أكبر



تعد الموافقة على شمول فئة اليافعين من عمر 12 سنة وأكبر خطوة مهمة في مكافحة الجائحة



كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء» توافق على استخدام لقاح موديرنا للفئة من 12 - 17 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.