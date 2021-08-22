الرياض الأعلى في مخالفات كورونا للأسبوع الثاني على التوالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد 22,345 مخالفة خلال أسبوع، وذلك خلال المدة من 7 - 13 محرم الحالي. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ8840 مخالفة، للأسبوع الثاني على التوالي. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية. المخالفات بحسب المناطق:





الرياض 8840



الشرقية 3049



المدينة المنورة 2145



مكة المكرمة 1881



القصيم 1819



الجوف 1221



حائل 1136



الحدود الشمالية 792



تبوك 386



جازان 333



الباحة 315



عسير 236



نجران 192



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