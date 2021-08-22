شكرا لقرائتكم خبر الرياض الأعلى في مخالفات كورونا للأسبوع الثاني على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ8840 مخالفة، للأسبوع الثاني على التوالي.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.
المخالفات بحسب المناطق:
- الرياض 8840
- الشرقية 3049
- المدينة المنورة 2145
- مكة المكرمة 1881
- القصيم 1819
- الجوف 1221
- حائل 1136
- الحدود الشمالية 792
- تبوك 386
- جازان 333
- الباحة 315
- عسير 236
- نجران 192
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