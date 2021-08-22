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واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، الذي يمتدّ حتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
وأدّى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم مع إنهاء الهجمة، أعقبه مران على ترابط الخطوط.
الأخضر تحت 17 عامًا يواصل إعداده في معسكر الرياض.. تحت قيادة الحربيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-22
واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، الذي يمتدّ حتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
وأدّى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم مع إنهاء الهجمة، أعقبه مران على ترابط الخطوط.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
09:36 PM
ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا 2023
واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، الذي يمتدّ حتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
وأدّى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم مع إنهاء الهجمة، أعقبه مران على ترابط الخطوط.
، الأخضر تحت 17 عامًا يواصل إعداده في معسكر الرياض.. تحت قيادة الحربي ،
المصدر : الخليج 365
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