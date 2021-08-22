، الأخضر السعودي لكرة السلة يتأهّل إلى نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل المنتخب السعودي لكرة السلة رسميًّا لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في إندونيسيا وتصفيات كأس العالم، بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني اليوم الأحد بنتيجة "96-72" في ثانية مبارياته بالملحق الآسيوي، التي أقيمت على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

شهد الربع الأول تفوق المنتخب السعودي "27-15"، واستمر تفوق المنتخب السعودي في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه "59-29"، وشهدت الفترة الثالثة توسيع الفارق إلى 33 نقطة "84-51".

وشهدت الفترة الرابعة تفوقًا واضحًا للمنتخب السعودي، الذي استطاع توسيع الفارق وإنهاء اللقاء لصالحه.

وكان الأخضر السعودي تغلّب في أول مواجهته في الملحق الآسيوي على منتخب الهند بنتيجة "80-61" على الصالة نفسها.

ورافق المنتخب الهندي نظيره السعودي إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم للعبة؛ حيث يتأهل الأول والثاني من الملحق بعد أن فاز أمس على منتخب فلسطين "79-77".

