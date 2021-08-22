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تشهد محال بيع القرطاسيات والمستلزمات المدرسية هذه الأيام نشاطًا ملحوظًا في بيع الأدوات المدرسية بعد فترة خمول امتدت لأكثر من 18 شهرًا.
وتأتي حركة البيع بعد العودة التدريجية للمدارس، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مبينة أنها ستكون حضوريًّا للمرحلتَيْن المتوسطة والثانوية والتعليم المهني والجامعي، فيما لا تزال المرحلة الابتدائية ومَن هم دون 12 عامًا عن بُعد.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 09:34 PM
بعد فترة خمول تجاوزت 18 شهرًانشاط ملحوظ في محال بيع القرطاسيات والأدوات المدرسية
تشهد محال بيع القرطاسيات والمستلزمات المدرسية هذه الأيام نشاطًا ملحوظًا في بيع الأدوات المدرسية بعد فترة خمول امتدت لأكثر من 18 شهرًا.
وتأتي حركة البيع بعد العودة التدريجية للمدارس، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مبينة أنها ستكون حضوريًّا للمرحلتَيْن المتوسطة والثانوية والتعليم المهني والجامعي، فيما لا تزال المرحلة الابتدائية ومَن هم دون 12 عامًا عن بُعد.
، نشاط ملحوظ في محال بيع القرطاسيات والأدوات المدرسية ،
المصدر : الخليج 365
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