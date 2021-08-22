شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يزور السوق الشعبي للأسر المنتجة بعرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، السوق الشعبي للأسر المنتجة بمدينة عرعر.

وتجول المهندس الفضلي والوفد المرافق له في أركان السوق، واطلع على منتجاته وأبرز أنشطته التجارية ، واستمع لشرح موجز عن السوق وبداية تأسيسه، ومراحل تشغيله من مشرفة السوق نعيمة الدهمشي.

ويتكون السوق من 44 محلًّا، مُنِحَت جميعها للأسر المنتجة بالمجان، لعرض منتجاتهم داخل المجمع، المشتمل على مصلى ودورات مياه، كما يمتاز المجمع بطابعٍ شعبي، روعي في تصميمه أن يكون ذا طراز عمراني تراثي، يتناسب مع المنتجات الحرفية والأكلات الشعبية التي تسوقها معظم الأسر المنتجة في محال السوق، كما يحتوي السوق على قاعة “الخزامى” التي تهدف إلى تدريب الأسر المنتجة في تطوير أدائها.