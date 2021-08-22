شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الحوثي على خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة، إذ تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدّد الأمين العام على إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.