تفاصيل فحص اللياقة للأطفال المستجدين في المرحلة التعليمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة تفاصيل برنامج فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي (اللياقة) للأطفال المستجدين في المرحلة التعليمية.

تفاصيل البرنامج:

وذكرت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن البرنامج يضم التاريخ المرضي للطالب أو الطالبة واستكمال التطعيمات والفحص السريري وفحص الأسنان.

دور أولياء الأمور:

أما دور أولياء الأمور فهو حجز موعد للطالب أو الطالبة في المركز الصحي عبر تطبيق توكلنا واصطحابه للمركز الصحي في الموعد المحدد مع التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى.



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