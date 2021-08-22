جبل عمر تفتح فرصًا للتطوير العقاري في مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة، تنفيذ أحد برامج خطة التحول الإستراتيجي للشركة والتي ترتكز على الاستفادة من الفرص التي خلقتها رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع الضيافة بمكّة المكرّمة بصفته مكونًا رئيسيًّا لاستيعاب الزيادة المتوقعة من الحجاج والمعتمرين.

بناء وتطوير:

وأكدت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، التزامها التام بآلية تسريع العمل على تنفيذ المشاريع من خلال فتح المجال أمام تمكين المطورين العقاريين في المشاركة بمشاريع البناء والتطوير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، خالد العمودي: إن إتاحة الفرصة أمام المطورين العقاريين لتطوير مشاريع نوعية وفق دعم نوعي من المطورين الرئيسيين بات أمرًا ملحًّا لتكوين مسار عملي وضخ فكر جديد في تنفيذ الأعمال بالسوق العقاري، بحسب “العربية”.

فرص فريدة:

وأضاف أن مثل هذه المبادرات تسرع في إنجاز الأعمال التي تمكن كبار المطورين العقاريين على اقتناص فرص استثمارية فريدة تعزز من خبراتهم الفنية وتكسبهم ثقة العملاء في السوق وتضعهم في مصاف صدارة الشركات المنفذة للمشاريع.

وأوضح العمودي أنه يتوجب علينا كمطورين رئيسين فتح آفاق جديدة لمشاركة القطاع الخاص وأصحاب الخبرات في تنفيذ المشاريع وتعزيز التعاون المشترك ما بين جميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين حول الفرص الواعدة بما يعكس بوضوح الزخم الاستثماري للقطاع العقاري في مكة المكرمة.

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