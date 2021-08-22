الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

ما الفرق بين دعم ساند وحافز وما هي شروط الاستحقاق؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفارق بين ساند وحافز.

ولفتت التأمينات عبر موقعها الرسمي إلى أن ساند هو نظام يستهدف المتعطلين عن العمل (سبق لهم العمل)، أما حافز فهو برنامج دعم للباحثين عن العمل.

البيانات المطلوبة:

كما أوضحت المؤسسة البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند، وهي كما يلي:

– رقم الهوية الوطنية.

– اسم البنك ورقم الآيبان.

– العنوان وبيانات الاتصال.

شروط استحقاق التعويض:

أما شروط استحقاق التعويض ضمن ساند فيلزم أن تتوفر في المشترك الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية.

توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

ألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه.

ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته

أن يكون قادرًا على العمل.

ألا يكون قد بلغ سن الستين.

التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل).

البحث بنشاط وجدية عن العمل.

الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

شارك الخبر