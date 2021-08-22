فنون الطهي تقدم فعاليات وأنشطة في مهرجان بريدة للتمور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - واس

تقدم هيئة فنون الطهي باقة من الفعاليات والأنشطة الثقافية في مهرجان بريدة للتمور التي تحظى بإقبال ملموس من قبل الزوار والأسر، وسط احترازات وقائية بمنتجع ديرتي الريفي ببريدة .

15 جناحًا:

وهيأت الهيئة للأسر المنتجة 15 جناحاً يقدمون من خلاله أطعمة مكونة من التمور ومشتقاتها، بمشاركة عدد من الخبيرات بفنون الطهي، كما تسلط الضوء على التراث السعودي وترسخ ثقافته المتوارثة عبر مجموعة من البرامج والفعاليات، التي تعزز من تجربة الزائر في مختلف القطاعات الثقافية، وذلك من خلال الطهي وفنونه مروراً بفن الخط العربي والشعر والتراث، وانتهاءً بالفنون البصرية والمسرح المفتوح .

حراك مميز:

يذكر أن المهرجان يشهد حراكا اقتصاديا وثقافيا مميزا ، وسط متابعة من سمو أمير المنطقة ، وبتنظيم أمانة منطقة القصيم و بشراكة إستراتيجبة مع هيئة فنون الطهي.

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