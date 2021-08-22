شكرا لقرائتكم تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22
تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط
التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.
وأكد التحالف أن الميليشيا الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين.
حماية المدنيين:
وشدد على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار