وقاية : الإجراءات الصحية للعودة للمدارس تُحَدَّث بشكل دوري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

استعرض استشاري الطب الوقائي في وقاية الدكتور عماد المحمدي، الإجراءات الصحية العامة للمجتمع والإجراءات الوقائية للعودة للمدارس التي تُحَدَّث بشكل دوري بناءً على الوضع الوبائي في المملكة ونسب التحصين وما يرد من ملاحظات من الفرق الرقابية الميدانية المعنية والتجارب الدولية.

وقاية تعمل للخروج بدليل إرشادي:

وأضاف أنه فيما يخص الإجراءات الوقائية للعودة للمدارس، فقد تم العمل مع وزارة التعليم للخروج بدليل إرشادي يساعد الطلبة والكادر التعليمي وأولياء الأمور لتحقيق عودة آمنة، حيث يركز الدليل عل رحلة الطلبة منذ خروج الطلبة من المنزل وقبلها، وأثناء اليوم الدراسي والانصراف وإعداد آلية للحالات المشتبه بإصابتها- لا سمح الله- والحالات المؤكد إصابتها وكيفية التعامل معها والتواصل الفعال بين المنزل والمدرسة.

وأكد على أهمية الأسر في تعزيز الصحة العامة لأبنائهم بالتغذية الجيدة والالتزام بالنشاط البدني وتزويدهم بالمستلزمات الوقائية كافة، وتوفير المستلزمات الدراسية الكافية للحد من الاستعارة بين الطلاب وتقنين الاحتكاك، وتوعيتهم بأهمية إبلاغ المرشد الطلابي أو المعلم أو ولي أمره في حال ظهور أعراض حسب مكانه والالتزام بمدة العزل المحددة حسب الحالة.

الالتزام بالإجراءات الوقائية :

وأوصى الطلاب والطالبات بالالتزام بالإجراءات الوقائية بلبس الكمامة طيلة اليوم الدراسي واستخدام الأدوات الخاصة وعدم الاستعارة من الغير، وغسل اليدين عند ملامسة الأماكن متعددة اللمس، وفي حال العطاس أو السعال يجب استخدام المنديل أو المرفق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بمشاركة الدكتور عماد المحمدي استشاري الطب الوقائي والصحة العامة وقاية، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (528636) حالة بإضافة (737) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8481) حالة، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعًا.

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