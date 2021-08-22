قيادات تعليم عسير تقف على استعدادات العودة الحضورية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير، الدكتور أحمد العُمري، أن المعلمين والمعلمات يحملون رسالة سامية، ويؤدون دورًا هامًّا في تربية النشء وتعليمه، مشيرًا إلى أنهم مشاعل الضياء التي يفخر بها المجتمع.

العودة للعام الدراسي الجديد:

جاء ذلك أثناء وقوفه صباح اليوم على عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد في ثانوية الملك خالد بخميس مشيط ومتوسطة وثانوية العرين بأبها، وعلى التجهيزات المدرسية، والبيئات التعليمية داخل المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث التقى الكادر التعليمي والإداري بالمدرستين، كما رحب بعودتهم، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة والقيادات التعليمية بالوزارة ومساندة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لبرامج التعليم وفعالياته.

جاهزية البيئات التعليمية:

وكان مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، سفر البريدي، قد زار مجمع شفان وثانوية وادي ابن هشبل، واطلع على سير العمل وجاهزية البيئات التعليمية لاستقبال الطلاب مطلع الأسبوع المقبل، فيما وقف المساعد للشؤون المدرسية عبدالله بن عزيز، على الاستعدادات الخاصة بالعودة الحضورية في ابتدائية أبي هريرة وثانوية آل سرحان ومتوسطة المسقي وابتدائية القعقاع وجاهزيتها للعام الدراسي الجديد والتأكيد على تطبيق الاحترازات الوقائية.

واطلع المساعد للخدمات المساندة تركي البكري، على استعداد وجاهزية العودة الحضورية الآمنة في متوسطة وثانوية باحة ربيعة، كما زارت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة أمل الأحمري، الابتدائية الثانية والعشرون للطفولة المبكرة والمتوسطة العاشرة، والثانوية الحادية عشرة، واطلعت على تكامل الاستعدادات داخل المدارس وتهيئة البيئات التعليمية للعودة الحضورية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية مطلع الأسبوع المقبل.

شارك الخبر