بدء التقديم لوظائف أكاديمية بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة نجران أمس الأول استقبال طلبات الراغبين والراغبات في إشغال وظائفها الأكاديمية على درجة ( أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد )، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الالكترونية للجامعة على الرابط المخصص. وبينت الجامعة أن التقديم على الوظائف سيستمر حتى الـ20 من الشهر الحالي، داعية الجميع إلى التقيد بشروط التسجيل والتأكد من صحة المعلومات المسجلة وتوفير المستندات المطلوبة، مشيرة إلى أن التقديم إلكتروني، وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط.



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