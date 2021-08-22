إعادة ترتيب الفصول الدراسية بما يضمن التباعد بين الطلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضمنت البروتوكولات الصحية الوقائية المتعلقة بعودة الطلاب والطالبات حضوريا للمدارس، والمبلغة من قبل «وقاية» للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، إعادة ترتيب أو تشكيل الفصول الدراسية بما يضمن التباعد بين الطلاب بمسافة 1.5 متر، مع مراعاة ألا تكون الطاولات وجها لوجه، إضافة إلى تركيب الحواجز على الطاولات إن أمكن، علاوة على الاستفادة من غرف المعامل وغرف المصادر في تحويلها كفصول دراسية يوزع عليها الطلبة، وعدم السماح بالدخول للمدرسة دون كمامة. كما تضمنت البروتوكولات الصحية الوقائية إيقاف العمل في المقاصف والكافتيريا، والسماح للطلاب بتناول وجبات الإفطار في الفصول، وتوصية الطلاب بإحضار الأطعمة من المنزل، فيما تخصص غرفة مناسبة في المدرسة لعزل الحالات المشتبه بها أومكان مناسب للعزل، وتوفير مستلزمات الوقاية من الفيروس، مثل المعقمات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة. بروتوكولات متعلقة بالعودة الحضورية الحضور والانصراف:





تنظيم عملية الدخول والخروج عند بداية ونهاية الدوام بما يمنع التزاحم وضمان التباعد 1.5 مترعلى الأقل بين الطلبة



وضع أماكن كافية لتقييم الطلبة والكادر قبل الدخول للمدرسة وقياس درجات الحرارة، والتأكد من لبس الكمامة والتحقق من حالة تطبيق توكلنا لكل الموظفين



عدم استخدام نظام البصمة في إثبات الحضور لمنسوبي المدرسة والطلاب



عدم السماح لأي طالب أو موظف بالدخول إلا بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية



وضع علامات بالأرضية لمكان وقوف الطلبة (1.5 متر)



في حال وجود أي عرض يدل على إصابة أحد الطلبة يعزل بهدوء وسرية دون التسبب بإحراجه أمام بقية زملائه



استخدام بوابات عدة ومنفصلة لدخول وانصراف الطلاب في حال وجود أكثر من بوابة



الاصطفاف الصباحي:



إلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم بشكل مباشر لتحقيق التباعد الاجتماعي



الفصول الدراسية:



إعادة ترتيب أو تشكيل الفصول الدراسية بما يضمن التباعد بين الطلاب بمسافة 1.5 متر، مع مراعاة ألا تكون الطاولات وجها لوجه



تركيب الحواجز على الطاولات إن أمكن



الحرص على التهوية الجيدة للفصول وفتح النوافذ كلما أمكن



الاستفادة من غرف المعامل وغرف المصادر في تحويلها كفصول دراسية يوزع عليها الطلبة



يوصى أن تكون الطاولات والمقاعد مصنوعة من مواد ملساء قابلة للتطهير والتعقييم



منع تبادل الأدوات الخاصة كالأقلام



المقصف ووجبات الغذاء:



إيقاف العمل في المقاصف والكافتيريا



السماح للطلاب بتناول وجبات الإفطار في الفصول



توصية الطلاب بإحضار الأطعمة من المنزل



حث أولياء الأمور على تزويد أبنائهم بالوجبة الغذائية وتوضيح أهمية ذلك في مكافحة العدوى



إمكانية السماح للمتعهد بالمرور على الطلبة داخل الفصول لبيع علب المياه وبعض الأطعمة المغلفة والمعقمة



عدم مشاركة الوجبات



الأنشطة اللاصفية:



إلغاء أي نشاط غير صفي لا يحقق معايير التباعد الجسدي



في حال وجود أنشطة رياضية يراعى أن تكون منفردة في مكان واسع وجيد التهوية، مع مراعاة التباعد ومراعاة عدم مشاركة الأدوات في الأنشطة التي تتطلب مشاركة عدد كبير من الطلاب



الحرص على التباعد الاجتماعي في حال أداء الصلوات بما يضمن عدم التزاحم عند أماكن الوضوء، والتشديد على استخدام السجادة الشخصية



الزيارات الخارجية:



يجب على المدرسة أن تشدد على تقنين الزائرين من خارج بيئة المدرسة بشكل كبير، وأن تقتصر تلك الزيارات للضرورة القصوى، مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية



تخصيص مكان مناسب لاستقبال الزوار مثل أولياء الأمور



غرف العزل:



تخصيص غرفة مناسبة لعزل الحالات المشتبه بها أو مكان مناسب في حال عدم توفر غرف



توفير مستلزمات الوقاية من الفيروس، مثل المعقمات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة



آلية التعامل مع الحالات المشتبه بها:



توصية الطلاب والكادر التعليمي أو الإداري الذين لديهم أعراض (حرارة، كحة، ضيق بالتنفس) بالبقاء في المنزل وإبلاغ المدرسة



توعية أولياء الأمور وإرشادهم بإبقاء أبنائهم في المنزل في حال ظهرت على الطالب أعراض تنفسية



التعامل مع الحالات المشتبه بها:



عزل الحالات المشتبه بها في غرفة جيدة التهوية



إرشاد الحالات المشتبه بها بعدم لمس الأسطح



نصح الحالات المشتبه بها بتغطية الأنف والفم بمنديل أثناء العطس، ورمي المنديل مباشرة في سلة النفايات



إذا لم يتوفر منديل ينصح بالعطاس في مرفق اليد



إذا احتاج لدورة المياه أثناء انتظار الطاقم الطبي، فينصح باستخدام دورة مياه منفصلة، وإذا لم يتوفر يجب تعقييم الحمام بعد استخدامه له جيدا بالمعقمات



نقل الحالة المشتبه بها عن طريق ولي الأمر إذا كانت مستقرة، أو الاتصال على الهلال الأحمر في حال كانت الحالة طارئة



حصر المخالطين بالحالة المشتبه بها



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.