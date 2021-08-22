شكرا لقرائتكم خبر اختبار تسريع أكاديمي لطلبة «التحضيرية» بالجامعة الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المشرف على السنة التحضيرية الدكتور سامي السلمي أن المبادرة تستهدف الطلاب المقبولين في السنة التحضيرية بالجامعة الإسلامية 1443هـ، وتهدف إلى اختزال السنة التحضيرية مما يحقق كفاءة الإنفاق واستقطاب الطلاب المتميزين في التخصصات العلمية (كلية الهندسة، وكلية الحاسب الآلي، وكلية العلوم)، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبار 518 طالبا، سيتم تقديم الاختبارات لهم خلال الأسبوع الحالي على مدى خمسة أيام.
من جهة أخرى استقبلت الجامعة الأسبوع الماضي أول دفعة من الطلاب الدوليين العائدين إلى المملكة، وتم حجر العائدين حجرا مؤسسيا وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة الصحة في مبان مستقلة، وتم لاحقا إعطاؤهم الجرعة الأولى من اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر اختبار تسريع أكاديمي لطلبة «التحضيرية» بالجامعة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.