اختبار تسريع أكاديمي لطلبة «التحضيرية» بالجامعة الإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس اختبارات مبادرة (التسريع الأكاديمي) لطلبة السنة التحضيرية، بالتعاون مع هيئة التقويم والتدريب المركز الوطني «قياس».

وأوضح المشرف على السنة التحضيرية الدكتور سامي السلمي أن المبادرة تستهدف الطلاب المقبولين في السنة التحضيرية بالجامعة الإسلامية 1443هـ، وتهدف إلى اختزال السنة التحضيرية مما يحقق كفاءة الإنفاق واستقطاب الطلاب المتميزين في التخصصات العلمية (كلية الهندسة، وكلية الحاسب الآلي، وكلية العلوم)، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبار 518 طالبا، سيتم تقديم الاختبارات لهم خلال الأسبوع الحالي على مدى خمسة أيام.

من جهة أخرى استقبلت الجامعة الأسبوع الماضي أول دفعة من الطلاب الدوليين العائدين إلى المملكة، وتم حجر العائدين حجرا مؤسسيا وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة الصحة في مبان مستقلة، وتم لاحقا إعطاؤهم الجرعة الأولى من اللقاح.