شكرا لقرائتكم خبر ربط حالة تحصين الطلاب والمعلمين بـ«توكلنا» لمدير المدرسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت وزارة التعليم آلية موثوقة للتحقق من حالة تحصين الطلاب أو الطالبات قبل دخولهم للمدرسة من خلال منح مدير المدرسة صلاحية الاطلاع على حالة التحصين لكل الطلاب والموظفين من معلمين وطاقم إداري المنتمين للمدرسة من خلال تطبيق «توكلنا الخاص به»، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشارت المعلومات إلى أن بيانات التحصين تحدث أولا بأول لتظهر تحصين الطالب بجرعة أو جرعتين من اللقاح، أو لتظهر إصابته في حال كان مصابا، وبناء على ذلك يتم السماح بدخول المدرسة للمحصنين بجرعتين فقط.

وبينت أن الإدارة العامة للإشراف التربوي التابعة لوكالة الوزارة للتعليم العام وضعت مسودة الدليل التشغيلي الإشرافي لاستئناف الدراسة لعام 1443هـ، وحددت معايير لتصنيف المدارس لمستويات عدة وفقا لمتوسط عدد الطلاب في الفصول الدراسية لكل مدرسة (منخفض/متوسط/عالي/عالي جدا)، وتطبيق النماذج التشغيلية المناسبة لكل تصنيف، التي تحقق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية المعتمدة، وتحديد متطلبات تنفيذ كل نموذج تشغيلي والمهام والمسؤوليات المسندة، وكل عناصر العملية التعليمية بدءا من اللجنة الإشرافية، اللجنة التنفيذية واللجان التشغيلية في المدارس والروضات ومعاهد التربية الخاصة.

النموذج التشغيلي لعودة الدراسة في المدارس بمختلف مستويات تصنيفها من حيث الكثافة يتضمن:

تفعيل منصة مدرستي للتكليفات والواجبات ومراجعة الدروس والإثراء التعليمي وتنفيذ اختبارات حضوريا واختبارات أخرى عن بعد.

إنشاء الفصول الافتراضية على منصة مدرستي وربطها بالجدول المدرسي لتطابق الدروس المعطاة حضوريا.

رفع رابط الدرس المسجل من قنوات عين المطابق للحصة الدراسية.

استثمار التعليم عن بعد لمعالجة الفاقد التعليمي.

تعقيم الفصول.

إعداد الجداول الأسبوعية ورفعها على نظام نور.

متابعة المعلم أثناء الحضور للمدرسة.

تنفيذ الطالب للمهام التي أعطيت له على منصة مدرستي.

تدريب المعلم على كيفية إدارة فصلين (فصل حضوري، وفصل افتراضي من خلال بث متزامن).

يبث المعلم من فصله وأثناء تدريسه للمجموعة المحددة للدراسة حضوريا حسب الجدول.

يبث الدرس للمجموعة الأخرى التي تحضر الدرس عن بعد من خلال منصة مدرستي.

من النموذج التشغيلي للمدارس ذات مستوى الكثافة المنخفض:

حضور جميع الطلاب والمعلمين يوميا

من النموذج التشغيلي للمدارس ذات مستوى الكثافة المتوسط:

يحضر المعلمون في جميع الأيام، يقسم الطلاب في كل فصل إلى مجموعتين.

رياض الأطفال: تحضر المجموعتان يوميا

ابتدائي ومتوسط وثانوي: يحضر طلاب كل مجموعة 5 أيام كل أسبوعين.

من النموذج التشغيلي للمدارس ذات مستوى الكثافة العالية:

يحضر المعلمون في جميع الأيام

يقسم طلاب الفصل لـ3 مجموعات

يحضر طلاب كل مجموعة 5 أيام كل 3 أسابيع.

من النموذج التشغيلي للمدارس ذات مستوى الكثافة العالية: