ربط حالة تحصين الطلاب والمعلمين بـ«توكلنا» لمدير المدرسة

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وأشارت المعلومات إلى أن بيانات التحصين تحدث أولا بأول لتظهر تحصين الطالب بجرعة أو جرعتين من اللقاح، أو لتظهر إصابته في حال كان مصابا، وبناء على ذلك يتم السماح بدخول المدرسة للمحصنين بجرعتين فقط.
وبينت أن الإدارة العامة للإشراف التربوي التابعة لوكالة الوزارة للتعليم العام وضعت مسودة الدليل التشغيلي الإشرافي لاستئناف الدراسة لعام 1443هـ، وحددت معايير لتصنيف المدارس لمستويات عدة وفقا لمتوسط عدد الطلاب في الفصول الدراسية لكل مدرسة (منخفض/متوسط/عالي/عالي جدا)، وتطبيق النماذج التشغيلية المناسبة لكل تصنيف، التي تحقق التباعد الجسدي وفق الاحترازات الصحية المعتمدة، وتحديد متطلبات تنفيذ كل نموذج تشغيلي والمهام والمسؤوليات المسندة، وكل عناصر العملية التعليمية بدءا من اللجنة الإشرافية، اللجنة التنفيذية واللجان التشغيلية في المدارس والروضات ومعاهد التربية الخاصة.
النموذج التشغيلي لعودة الدراسة في المدارس بمختلف مستويات تصنيفها من حيث الكثافة يتضمن:
- تفعيل منصة مدرستي للتكليفات والواجبات ومراجعة الدروس والإثراء التعليمي وتنفيذ اختبارات حضوريا واختبارات أخرى عن بعد.
- إنشاء الفصول الافتراضية على منصة مدرستي وربطها بالجدول المدرسي لتطابق الدروس المعطاة حضوريا.
- رفع رابط الدرس المسجل من قنوات عين المطابق للحصة الدراسية.
- استثمار التعليم عن بعد لمعالجة الفاقد التعليمي.
- تعقيم الفصول.
- إعداد الجداول الأسبوعية ورفعها على نظام نور.
- متابعة المعلم أثناء الحضور للمدرسة.
- تنفيذ الطالب للمهام التي أعطيت له على منصة مدرستي.
- تدريب المعلم على كيفية إدارة فصلين (فصل حضوري، وفصل افتراضي من خلال بث متزامن).
- يبث المعلم من فصله وأثناء تدريسه للمجموعة المحددة للدراسة حضوريا حسب الجدول.
- يبث الدرس للمجموعة الأخرى التي تحضر الدرس عن بعد من خلال منصة مدرستي.
من النموذج التشغيلي للمدارس ذات مستوى الكثافة المنخفض:
- حضور جميع الطلاب والمعلمين يوميا
- من النموذج التشغيلي للمدارس ذات مستوى الكثافة المتوسط:
- يحضر المعلمون في جميع الأيام، يقسم الطلاب في كل فصل إلى مجموعتين.
- رياض الأطفال: تحضر المجموعتان يوميا
- ابتدائي ومتوسط وثانوي: يحضر طلاب كل مجموعة 5 أيام كل أسبوعين.
من النموذج التشغيلي للمدارس ذات مستوى الكثافة العالية:
- يحضر المعلمون في جميع الأيام
- يقسم طلاب الفصل لـ3 مجموعات
- يحضر طلاب كل مجموعة 5 أيام كل 3 أسابيع.
من النموذج التشغيلي للمدارس ذات مستوى الكثافة العالية:
- يحضر المعلمون في جميع الأيام
- تقسيم الطلاب في كل فصل وشعبة إلى 4 مجموعات بحيث تحضر مجموعتان في الفترة الصباحية 5 أيام أسبوعيا كل أسبوعين، وتحضر مجموعتان في الفترة المسائية 5 أيام كل أسبوعين.
- تسديد العجز من المعلمين في حال حدوثه بندب معلمين للمدرسة أو تخصيص مخصصات مالية للكادر الإداري والتعليمي لتمكين المدرسة من العمل خلال فترتين صباحية ومسائية.
- من النموذج التشغيلي للمدارس النائية:
- توزيع حضور المعلمات بما لا يزيد عن 3 أيام حضوريا، واليومان الآخران عن بعد.
- حضور الطلاب جميع الأيام مع التركيز على المقررات الأساسية وتقليص زمن اليوم الدراسي.
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