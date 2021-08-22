عودة المعلمين والمعلمات في 1544 مدرسة بمكة

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وأنهت إدارة تعليم منطقة مكة استعداداتها منذ وقت مبكر وسخرت إمكاناتها البشرية والمادية كافة لاستقبال عودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم إيمانا منها بأن المعلمين ركيزة أساسية في العملية التعليمية، يعول عليهم في الإسهام ببناء الأجيال الواعدة لمستقبل الوطن والنهوض به، وأن الاحتفاء بعودتهم لمدارسهم كان لزاما عليها، إضافة إلى إيلائهم جل الاهتمام.
إلى ذلك زار مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي مدرستي العاصمة المتوسطة وطلحة بن عبيدالله الثانوية أمس، مهنئا المعلمين بعودتهم.
واطلع خلال جولته الميدانية على الاستعدادات والبروتوكولات الصحية #لعودة_حضورية_آمنة، مشيدا بدور المعلمين وتفانيهم وعطائهم للمساهمة في عام دراسي حافل بالإنجازات والعطاء لأداء رسالة التعليم العظيمة.
من جهة ثانية تزينت شوارع وأحياء العاصمة المقدسة بـ 220 شاشة الكترونية مضيئة، وذلك ترحيبا بعودة المعلمين والمعلمات.
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