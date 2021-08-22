محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف تعزيز التنافسية الدولية أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد أن الإمارة أنشأت محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال؛ وذلك في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي. وبيَّن المكتب أن إنشاء المحكمة يستهدف تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات ولإمارة دبي، وفي ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث، بما فيها عمليات غسل الأموال. 22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 09:03 PM تستهدف تعزيز التنافسية الدولية دبي تنشئ محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال دبي تنشئ محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد أن الإمارة أنشأت محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال؛ وذلك في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي. وبيَّن المكتب أن إنشاء المحكمة يستهدف تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات ولإمارة دبي، وفي ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث، بما فيها عمليات غسل الأموال. الكلمات المفتاحية ، دبي تنشئ محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال ،

المصدر : الخليج 365

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