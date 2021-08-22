- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، أن زعماء مجموعة السبع الكبار، سيعقدون الثلاثاء المقبل اجتماعًا طارئاً؛ لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.
وقال "جونسون" على حسابه في "تويتر": "سأعقد اجتماعًا لزعماء مجموعة السبع لإجراء محادثات عاجلة بشأن أفغانستان"، وفقاً لـ"رويترز".
واعتبر أنه من المهم حيويًا أن يعمل المجتمع الدولي معًا من أجل ضمان أمن عمليات الإجلاء، ومنع حدوث أزمة إنسانية، ودعم الشعب الأفغاني في تأمين ما تم تحقيقه من الإنجازات خلال السنوات الـ20 الماضية.
مجموعة الـ 7 تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع في أفغانستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-22
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، أن زعماء مجموعة السبع الكبار، سيعقدون الثلاثاء المقبل اجتماعًا طارئاً؛ لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.
وقال "جونسون" على حسابه في "تويتر": "سأعقد اجتماعًا لزعماء مجموعة السبع لإجراء محادثات عاجلة بشأن أفغانستان"، وفقاً لـ"رويترز".
واعتبر أنه من المهم حيويًا أن يعمل المجتمع الدولي معًا من أجل ضمان أمن عمليات الإجلاء، ومنع حدوث أزمة إنسانية، ودعم الشعب الأفغاني في تأمين ما تم تحقيقه من الإنجازات خلال السنوات الـ20 الماضية.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
07:42 PM
"جونسون" دعا العالم للعمل معاً لمنع حدوث أزمة إنسانية
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، أن زعماء مجموعة السبع الكبار، سيعقدون الثلاثاء المقبل اجتماعًا طارئاً؛ لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.
وقال "جونسون" على حسابه في "تويتر": "سأعقد اجتماعًا لزعماء مجموعة السبع لإجراء محادثات عاجلة بشأن أفغانستان"، وفقاً لـ"رويترز".
واعتبر أنه من المهم حيويًا أن يعمل المجتمع الدولي معًا من أجل ضمان أمن عمليات الإجلاء، ومنع حدوث أزمة إنسانية، ودعم الشعب الأفغاني في تأمين ما تم تحقيقه من الإنجازات خلال السنوات الـ20 الماضية.
، مجموعة الـ 7 تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع في أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الـ 7 تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.