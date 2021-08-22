محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت النار واستخدمت الهراوات لفرض النظام شددت حركة طالبان الإجراءات الأمنية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد 5وخصوصاً في محيط مطارها. وذكر شهود عيان أن "طالبان" فرضت بعض النظام حول مطار كابول الذي تعمه الفوضى، وفقاً لـ"رويترز". وأضافوا أن مسلحي الحركة أطلقوا النار في الهواء، واستخدموا الهراوات لإجبار الناس على تشكيل طوابير منظمة خارج بوابات المطار الرئيسية، ولم يسمحوا للحشود بالتجمع في محيطه. "طالبان" تشدد الإجراءات الأمنية في كابول صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-22 شددت حركة طالبان الإجراءات الأمنية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد 5وخصوصاً في محيط مطارها. وذكر شهود عيان أن "طالبان" فرضت بعض النظام حول مطار كابول الذي تعمه الفوضى، وفقاً لـ"رويترز". وأضافوا أن مسلحي الحركة أطلقوا النار في الهواء، واستخدموا الهراوات لإجبار الناس على تشكيل طوابير منظمة خارج بوابات المطار الرئيسية، ولم يسمحوا للحشود بالتجمع في محيطه. 22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 06:10 PM أطلقت النار واستخدمت الهراوات لفرض النظام أطلقت النار واستخدمت الهراوات لفرض النظام شددت حركة طالبان الإجراءات الأمنية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد 5وخصوصاً في محيط مطارها. وذكر شهود عيان أن "طالبان" فرضت بعض النظام حول مطار كابول الذي تعمه الفوضى، وفقاً لـ"رويترز". وأضافوا أن مسلحي الحركة أطلقوا النار في الهواء، واستخدموا الهراوات لإجبار الناس على تشكيل طوابير منظمة خارج بوابات المطار الرئيسية، ولم يسمحوا للحشود بالتجمع في محيطه. ، "طالبان" تشدد الإجراءات الأمنية في كابول ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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