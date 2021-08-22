، القوات الأمريكية تنفذ إنزالًا جويًّا شرق سوريا ،

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نفّذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور شرق سوريا، اليوم "الأحد".
وذكرت مصادر محلية أن "طائرات القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور، واختطفت خلال مداهمتها البلدةَ عددًا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وفي الرابع عشر من الشهر الجاري نفّذت قوة مشاة تابعة للقوات الأمريكية إنزالًا جويًّا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي.
القوات الأمريكية تنفذ إنزالًا جويًّا شرق سورياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-22
نفّذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور شرق سوريا، اليوم "الأحد".
وذكرت مصادر محلية أن "طائرات القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور، واختطفت خلال مداهمتها البلدةَ عددًا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وفي الرابع عشر من الشهر الجاري نفّذت قوة مشاة تابعة للقوات الأمريكية إنزالًا جويًّا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
06:07 PM
العملية الثانية خلال 8 أيام
نفّذت القوات الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور شرق سوريا، اليوم "الأحد".
وذكرت مصادر محلية أن "طائرات القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور، واختطفت خلال مداهمتها البلدةَ عددًا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وفي الرابع عشر من الشهر الجاري نفّذت قوة مشاة تابعة للقوات الأمريكية إنزالًا جويًّا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي.
، القوات الأمريكية تنفذ إنزالًا جويًّا شرق سوريا ،
المصدر : الخليج 365
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