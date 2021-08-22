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متحدث الصحة: يمكن خلط لقاحي موديرنا وفايزر للفئات العمرية من 12 إلى17 عاما (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أنه يمكن خلط لقاحي موديرنا وفايزر للفئات العمرية من 12-17 عاما.

وأكد أن اللقاحات المعتمدة في المملكة تمر بمراحل للتحقق والتأكد من فعاليتها ومأمونيتها، وذلك وفقا لما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه لقاحي موديرنا وفايزر من اللقاحات الآمنة والفعالة ضد فيروس ، وملائم أيضا للفئات العمرية من 12-17 عاما.

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