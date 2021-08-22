شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: يمكن خلط لقاحي موديرنا وفايزر للفئات العمرية من 12 إلى17 عاما (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أنه يمكن خلط لقاحي موديرنا وفايزر للفئات العمرية من 12-17 عاما.

وأكد أن اللقاحات المعتمدة في المملكة تمر بمراحل للتحقق والتأكد من فعاليتها ومأمونيتها، وذلك وفقا لما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه لقاحي موديرنا وفايزر من اللقاحات الآمنة والفعالة ضد فيروس كورونا، وملائم أيضا للفئات العمرية من 12-17 عاما.