شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": رسوم تجديد الإقامة لـ "العاملة" غير مستردة في حالة إتمام الإجراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوزات أنه لا يمكن للكفيل استرداد مبلغ تجديد الإقامة لـ "العاملة" في حالة إتمام الإجراء.

ووجه "مغرد" تساؤل لـ "الجوازات" عبر تويتر قائلاً: "أرغب في الاستفسار عن امكانية استرداد مبلغ تجديد الاقامه للعاملة التي تحت كفالتي حيث تم تجديدها سنه ولكن رفضت العودة وسوف تسري هذه الاقامة في شهر 9".

وردت "الجوازات" قائلة: "في حال إتمام الإجراء الرسوم غير مستردة".