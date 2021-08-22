شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام: مقترحات بعض أعضاء مجلس الشورى لا تعكس واقع المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود المقترحات التي يقدمها بعض أعضاء مجلس الشورى دون مراعاة لواقع المواطن.

وغرد الأمير سطام على حسابه بموقع تويتر:"للأسف مقترحات بعض أعضاء مجلس الشورى تعكس أن هذا الشخص لا يعيش واقع المواطن بل أنه يُنظر من أبراجه العاجية".

وتابع :"من الطبيعي عندما يقدم أي شخص أي مقترح أن يدرسه من جميع النواحي وانعكاسه على المواطن فهؤلاء ينطبق عليهم المثل " رُبَّ كلمة تقول لصاحبها دعني".

من جهتهم، تفاعل عدد من متابعي الأمير سطام مع التغريدة، مؤكدين ضرورة أن يهتم عضو مجلس الشورى بدراسة واقع المواطن قبل تقديم مقترحاتهم بالمجلس.