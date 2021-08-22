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الأمير سطام: مقترحات بعض أعضاء مجلس الشورى لا تعكس واقع المواطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود المقترحات التي يقدمها بعض أعضاء مجلس الشورى دون مراعاة لواقع المواطن.

وغرد الأمير سطام على حسابه بموقع تويتر:"للأسف مقترحات بعض أعضاء مجلس الشورى تعكس أن هذا الشخص لا يعيش واقع المواطن بل أنه يُنظر من أبراجه العاجية".

وتابع :"من الطبيعي عندما يقدم أي شخص أي مقترح أن يدرسه من جميع النواحي وانعكاسه على المواطن فهؤلاء ينطبق عليهم المثل " رُبَّ كلمة تقول لصاحبها دعني".

من جهتهم، تفاعل عدد من متابعي الأمير سطام مع التغريدة، مؤكدين ضرورة أن يهتم عضو مجلس الشورى بدراسة واقع المواطن قبل تقديم مقترحاتهم بالمجلس.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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