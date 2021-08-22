شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "وقاية" توضح الإجراء الواجب اتباعه حال ظهور إصابات بكورونا خلال اليوم الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري الطب الوقائي في هيئة الصحة العامة (وقاية)، الدكتور عماد المحمدي، الإجراء الواجب اتباعه حال ظهور إصابات بكورونا خلال اليوم الدراسي في المدارس.

وذكر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن عند ظهور حالات مصابة بالفيروس يتم عزلها فورًا ثم إبلاغ ولي الأمر بذلك، وحثه على عمل الفحوصات المخبرية للتأكد من الإصابة، وإبلاغ المدرسة بنتائج الفحوصات.

ودعا أولياء الأمور بتزويد أبنائهم الطلاب بالمستلزمات الوقائية مثل "الكمامة" و "مطهر الأيدي الجيبي"، بجانب الاهتمام بتغذيتهم تغذية صحية.

يذكر أن الهيئة أصدرت الدليل الإرشادي الوقائي للعودة الى المدارس في ظل جائحة كورونا، وذلك على الرابط التالي :

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