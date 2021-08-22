شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تلزم المنشآت التجارية بوضع ملصق "رأيك يفرق" على واجهتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم، إلزم المنشآت التجارية برمز الاستجابة السريعة QR code من خلال إلزام المنشآت التجارية بوضع ملصق "رأيك يفرق" على واجهة المنشآت.

وذكرت أمانة المحافظة أن رمز الاستجابة السريعة QR code هي خدمة الاستجابة السريع عبر منصة بلدي، وتعمل على تسهيل قياس رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت أن توفير هذه الخدمة يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة العمل الرقابي، مضيفة أنه يمكن طباعة رمز الاستجابة السريعة للرخصة التجارية، وتعليق الملصق في واجهة المحل، وذلك من خلال الرابط التالي:

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