الرئيس سعيد: الشعب التونسي لن ينسى مواقف السعودية المشرفة في مساندة بلادنا

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وقال الوزير قطان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين إلى الرئيس التونسي، في اللقاء الذي بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها في كافة المجالات.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان صادر عنها، إن اللقاء كان فرصة جدّد خلالها الرئيس سعيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما القوي لتونس في هذا الظرف السياسي والاقتصادي والصحي الصعب، وحرصهما الثابت على مزيد توطيد روابط الأخوة العريقة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وترسيخ قيم التآزر والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الشعب التونسي لن ينسى المواقف المشرفة والمد التضامني النبيل للمملكة العربية السعودية في هذه الظروف الدقيقة، مجددا التأكيد على حرص تونس الراسخ على مزيد الارتقاء بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمعها بالمملكة.

وأكد أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع ووضع حد لخيارات زادت الشعب بؤسا وفقرا واستباحت قوته وموارده، مشددا على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء.

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